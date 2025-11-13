بعد رواج فيديو..توقيف المعتدي على مواطن بواسطة سلاح أبيض في بوزريعة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الثالثة للشرطة القضائية الأبيار الأسبوع المنصرم، من توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا. عن قضية الإعتداء على مواطن بإستعمال سلاح أبيض محظور.

وجاءت قضية الحال بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشخص يقوم بالإعتداء على مواطن بإستعمال سلاح أبيض محظور. على مستوى بلدية بوزريعة .

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو . أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه .

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الشجار على الطريق العام. الذي خلق جو من إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية مع حمل سلاح أبيض ظاهر والاخلال بالنظام العام.

