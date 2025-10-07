بعد رواج فيديو.. توقيف مسبوق قضائيا في قضية سرقة تحت التهديد بالعاصمة        

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت، لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة بالعاصمة، الأسبوع المنصرم، من توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا عن قضية السرقة تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، القضية جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالاعتداء على مواطن بالعاصمة. متبوع بسرقة أمواله مع الفرار على مستوى بلدية عين البنيان بالشراقة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو. أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع حجز وإسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (38) مليون سنتيم من عائدات السرقة، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره (70) أورو من عائدات السرقة.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، وفقا للبيان نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور