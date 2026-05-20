بعد رواج فيديو.. توقيف 10 أشخاص ضلعوا في جريمة قتل شاب بالبليدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش، من فك خيوط قضية خطيرة تتعلق بجناية قتل ومحاولة قتل مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب جرائم المشاركة في طمس آثار الجريمة وتسهيل فرار وإيواء مبحوث عنه مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك.

وحسب بيان صُحفي لشرطة ولاية البليدة، اليوم الأربعاء، فإن وقائع القضية تعود إلى خلاف بين باعة متنقلين غير شرعيين. تطوّر إلى اعتداء بسلاح أبيض من طرف المشتبه فيه الرئيسي على شقيقين. ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح بليغة. قبل أن يتلقى مساعدة من أطراف أخرى لتسهيل فراره وإخفاء آثار الجريمة وإيوائه في ولاية ساحلية. تمهيداً لتهريبه خارج الوطن عبر البحر بطريقة غير شرعية.

واستكمالا لاجراءات التحقيق الابتدائي، تم استغلال كاميرات المراقبة ومن خلال التحريات التقنية والميدانية. تم توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم الفاعل الرئيسي في قضية الحال.

كما أسفرت العملية عن حجز أداة الجريمة، وكمية من المؤثرات العقلية. وثلاث مركبات استُعملت في تنفيذ الوقائع وتسهيل الفرار.

كما تم في اطار التحقيق تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن نيابة محكمة البليدة.

