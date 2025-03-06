بعد رواج فيديو .. شرطة العاصمة توقف سائق حافلة عرض حياة الغير للخطر

أوفقت شرطة العاصمة سائق حافلة عرض حياة الغير للخطر بعد رواج فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قضية الحال جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لسائق حافلة يقوم بمناورات خطيرة في الطريق العام معترضا طريق سائق شاحنة والدخول معه في عراك مما تسبب في شلل تام لحركة المرور على مستوى بلدية الكاليتوس بالعاصمة .

وباشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو ، وبإستخدام الوسائل التقنية المتاحة، حيث تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في عناصرالأمن الحضري الخامس الكاليتوس لأمن المقاطعة الإدارية براقي من تحديد هوية سائق الحافلة وتوقيفه مع حجز حافلة نقل المسافرين التي كان يقودها .

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر