بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة

تمكنت مصالح أمن ولاية بشار ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشار الأسبوع المنصرم. من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا عن قضية نشر أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين المتبوع بالقذف والتشهير عبر مواقع التواصل.

قضية الحال جاءت بعد تقدم الضحية، بتقييد شكوى رسمية أمام عناصر فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية. كونه المسؤول المباشر عن أحد المؤسسات العمومية بولاية بشار. نتيجة رواج فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يمس بسمعة المؤسسة العمومية التي يعمل بها.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو. أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، الذي كانوا في إتصال مباشر مع أحد الأشخاص المشتبه فيهم، المقيم پأحد الدول الأجنبية. صاحب صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك وتيك توك)، يقوم بنشر وترويج مثل هذه الفيديوهات.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية نشر أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين المتبوع بالقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

