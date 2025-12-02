بعد رواج فيديو لشخص يقوم بفعل مُخل بالحياء أمام جامعة الحقوق بالعاصمة.. الشرطة توقف الفاعل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري العاشر طاهر بوشات، لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بحر هذا الأسبوع ، من توقيف مشتبه فيه يقوم بالفعل العلني المخل بالحياء، تم تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبيّن من خلال الفيديو أن شخصًا يقوم بالفعل العلني المخل بالحياء داخل مركبته بالقرب من كلية الحقوق والإقامة الجامعية للبنات بسعيد حمدين.

وفي إطار التحقيق، تم التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو.

ليتمكن رجال الشرطة من تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه ثم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة لإنجاز ملف جزائي ضده.