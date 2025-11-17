بعد رواج فيديو له.. إيداع شخص الحبس بتهمة الإساءة لصورة الأجهزة الأمنية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس بوروبة بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من توقيف شخص مشتبه فيه عن قضية إهانة هيئة نظامية. والإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية بتقنية البث بالصوت والصورة. مع تصوير مقر أمني دون إذن قضائي.

وانطلقت قضية الحال بعد رصد فيديو نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشخص يتداول مقطع فيديو. يهين فيه هيئة نظامية مع الإساءة لصورة الأجهزة الأمنية وعليه. تم توقيف المشتبه فيه وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا. التي بدورها أودعته الحبس المؤقت عن قضية إهانة هيئة نظامية. والإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية بتقنية البث بالصوت والصورة مع تصوير مقر أمني دون إذن قانوني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور