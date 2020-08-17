بعد روسيا.. الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

منحت الصين، براءة اختراع للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد أيام على إعلان روسيا عن التوصل للقاح مضاد للفيروس التاجي.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن وسائل الإعلام الصينية الرسمية، نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، إن شركة “كانسينو بيولوجيكس” حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح “إيه دي 5-إن سي أو في” ضد كورونا.

وحسب صحيفة الشعب اليومية الصينية الرسمية، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح مضاد لوباء كوفيد-19.

وتم إصدار براءة الاختراع في 11 أوت الجاري، حسب ذات المصدر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد أعلن في 11 أوت الجاري، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وأن إبنته أخذت اللقاح.