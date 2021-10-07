بعد ريمونتادا مجنونة.. فرنسا تُقصي بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

تغلب المُنتخب الفرنسي سهرة اليوم الخميس على مُنتخب بلجيكا في الدور نصف النهائي من منافسة كأس دوري الأمم الأوروبية.

وبلغ مُنتخب الديكة نهائي المنافسة بعد ريمونتادا تاريخية، حيث فاز أشبال المدرب ديدي ديشان بثلاثية لهدفين.

وانتهى الشوط الأول بفوز بلجيكا بهدفين دون رد سجلهما كاراسكو ولوكاكو، في حين سجل ثلاثية فرنسا في الشوط الثاني بن زيمة، مبابي وتيو هيرنانديز.

وسجل لوكاكو هدف عندما كانت النتيجة تُشير للتعادل بهدفين في كل شبكة رفضه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.