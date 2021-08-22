بعد رُباعية بولوغين.. إتحاد العاصمة يُعلن عن أربع صفقات

أعلن إتحاد العاصمة، وبصفة رسمية، عن نجاحه في ضم أربعة أسماء جديدة لتشكيلته، منذ إفتتاح الميركاتو الصيفي الجاري، على أمل العودة لمنصة التتويجات في أقرب الآجال الممكنة، وتفادي سيناريو الموسم الجاري، الذي كان مُخيبا للآمال على طول الخط، وخرج فيه خالي الوفاض في البطولة وكأس الرابطة، إضافة لعجزه عن ضمان مركز مؤهل لأحد المُنافسات القارية.

وتمكنت إدارة الرئيس عاشور جلول، من إستقدام كل من حارس شبيبة القبائل، بن بوط، ومدافع وفاق سطيف بكاكشي وزميله من ذات الفريق ميصالة، وهذا إضافة لإسترجاعها لنجم النادي سابقا، عبد الرحمن مزيان بعد تسريحه من الترج الرياضي التونسي.

ويعيش بيت أبناء سوسطارة، حالة من الغليان الشديد، بعدما عجزت المجموعة الحالية عن رفع جميع التحديات، والتي كان آخرها الصدمة الرباعية في عقر الديار، يوم أمس والتي كان قد سبقها أيضا خسارة مُرة في كأس السوبر خلال أول مُباراة من الموسم.