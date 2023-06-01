بعد زفافها من ولي العهد.. منح الآنسة رجوة لقب الأميرة صاحبة السمو الملكي

أصدرت الإرادة الملكية السامية الأردنية، أمرا يقضي بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف. بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة.

وحسب الديوان الملكي الأردني، فقد تم منح اللقب للآنسة رجوة بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي. الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم.

وقد شهد الاردن اليوم الخميس مراسم عقد قران ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينيات القرن الماضي. واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووقع الأمير وعروسه عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران. على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني. في سيارة رولز رويس “فانتو في” سوداء صنعت عام 1968.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده. التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.

ووقع على العقد كذلك العاهل الاردني ووالد العروس خالد آل سيف، وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك.

وتزينت شوارع المملكة بصور العروسين ولافتات كتب عليها “نفرح بالحسين”. بينما اصطف آلاف الاردنيين على جانبي مسار موكب العرس الملكي لمشاهدة العروسين.

وحضر الحفل أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وعقيلة الرئيس الأميركي جيل بايدن. وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته، وملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث، وولي العهد الدنماركي فريدريك كريستيان وزوجته.

كما حضر ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد ووالدة أمير قطر الشيخة موزا. والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، وملك ماليزيا وولي عهد النروج الأمير هاكون وغيرهم.