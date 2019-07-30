بعد زواجها.. النجمة التركية “هازال كايا” تعلن عن خبر سعيد لمحبيها

أعلنت الممثلة التركية “هازال كايا”، والمعروفة في العالم العربي، بدورها في مسلسل “فريحة”، عن حملها بطفلها الأول، بعد زواجها من المخرج التركي “علي أتاي”.

حيث نشرت النجمة التركية، صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع “الأنستغرام”، أين بدت في شهرها الخامس من الحمل.

ولم تعلن “هازال كايا”، والشهيرة في العالم العربي بـ”فريحة”، عن جنس جنينها بعد، لتترك هذا الأمر مفاجأة لمحبيها.

وتزوجت “هزال كايا”، والتي حصلت على شهرة كبيرة، من خلال مسلسلي “العشق الممنوع”، و”فريحة”، من خطيبها “علي أتاي”، في فيفري الماضي.