اكتشفت أنها مغرمة بأخي

زواجنا كان تقليديا، حيث أنه لم يكن بوسعي أن ارفض طلب والداي اللذان اختارا لي بنت الحسب و النسب رأيتها فسرت ناظري و تعلقت بها في فترة الخطوبة بالرغم من إحساسي ببرودها .

جاء يوم الزفاف و أتت العروس إلى بيتنا وكنت اسعد مخلوق على وجه الأرض و أحببتها فهي أول أنثى تدخل حياتي.

نفور و حرمان حتى من حقوقي الشرعية، تساءلت و فسرت الأمر على أنه الانتقال إلى الحياة الزوجية و البعد عن الأهل.

فقد صارحتني زوجتي انها يوما لم تكن تحبني و أن إعجابها الأول و الأخير بأخي ابن أمي و أبي.

بعد زواجها بي اكتشفت أنها مغرمة بأخي

فزوجتي لا تقاوم و أخي أن هو وجد من تأخذه بالأحضان فإنه لن يرفض الأمر، متخوف أنا من المجاهرة بما يخالجني فزوجتي صارحتني انها لا تملك لي من المشاعر شيئا،

الرد:

لازلت متمسكا بزمام الأمور أخي، فزوجتك صارحتك بما يخالجها،وهي لم تجرأ يوما على

رمي سهام حبها على أخيه، ومن جهته، لسته أظنه مجنونا سيرتمي بين أحضانها ويمنحك ضربة موجعة تمسّ شرفك وتهزّ كيانك. يمكنك أن تنتقل للعيش في بيت آخر أين يمكن أن لشعلة الحب التي في قلب زوجتك أن يتأجج.

مغرمة بأخي

كذلك عليك أن تتقرب إلى زوجتك التي أكدت لك أن ما تكنه لأخيك لهو مجرد الإعجاب فقط، ولا يمكنها أن تحيا بحب من طرف واحد يعذبها ويشغل بالها.

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