بعد زواجها من حفيد نابليون.. هذا ما قالته الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي..!

عقدت الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي، قرانها بحفيد الفرنسي نابليون بونابرت الأول، لتكتسب بهذا لقب الأميرة.

وذكرت قناة “بي بي سي”، أن بريكي أوضحت لترندينغ، أن الزواج سيساعد في تحسين العلاقة بين الجزائر وفرنسا بخصوص الذاكرة.

وأضافت ياسمين بريكي، أن الحب الذي جمعها مع حفيد نابليون، هي حياتها الشخصية، قبل أن تكون بين بلدين.

وأشارت، الكاتبة بريكي، أنها مهتمة كثيرا بالعلاقة الودية بين الجزائر وفرنسا، ومن الأشخاص الذين يريدون أن تكون العلاقة جيدة.

وتمنت في سياق كلامها، أن يكون العرس رمز للاتحاد والترابط والمحبة بين البلدين.

وتعتبر ياسمين بريكي، من أوصل جزائرية بالتحديد ن ولاية عنابة، وذهبت الى فرنسا سنة 2004، من أجل إكمال دراستها.