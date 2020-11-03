بعد زواجها.. نائبة تُهاجم درة وتتهمها بإذلال المرأة التونسية لهذا السبب!

أثار زواج النجمة التونسية درة، من رجل الأعمال المصري هاني سعد، موجة غضب وسط النساء التونسيات.

وبمجرد عقد حفل زفافها أمس الإثنين، تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر يفيد بعدم انفصال زوج درة عن زوجته الأولى.

وهو ما أغضب النساء التونسيات، كون الزواج الثاني أمر يعاقب عليه القانون التونسي.

وشنت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، هجوم كبير على الممثلة التونسية درة، متهمةً إياها بأنها أذلت المرأة التونسية لأنها وافقت بأن تتزوج من رجل متزوج سابقاً وقبلت بأن تكون “ضرّة”.

وكتبت النائبة عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية، فكيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة”.

وهو ما دفع بالفنانة درة، للخروج عن صمتها صبيحة ليلة زفافها، وأكدت في مقطع فيديو مسجل نقله موقع “سيدتي”، ان زوجها مطلق.

وقالت درة في مقطع الفيديو: “أشكر كل من بارك لي وفرح لي، حبيت أكد أنني مرتبطة برجل مطلق إختار أن يعيد حياته معي، وأقول لمن يروج الاشاعات ويصطاد في الماء العكر ربي يهديهم”.

وأضافت الفنانة: “كل إنسان حر في اختياراتو وحياتو الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو، أنا اخترت رجل يحبني وأحبه”.