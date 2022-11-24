بعد زواج استمر 44 يوما..طلاق نجمة حريم السلطان “نوربانو”

5 دقائق فقط في محكمة بيكوز كانت كفيلة بانهاء زواج ميرفي بولغور Merve Bolugur. وميرت أيدين MERT AYDIN الذي استمر 44 يومًا.

وانفصل الزوجان رسمياً بعد قضية طلاق بينهما، حيث لم تكتب لهما السعادة لوقت طويل بعد أن تزوجا في 2 أكتوبر الماضي.

قبل أن يتم رؤيتهما في المحكمة، ميرفي علّقت عبر حساباتها على السوشيال ميديا بما معناه. “هذه هي الحياة.. عيد ميلاد سعيد لميرت وشكرا على أيامنا الجميلة “.

وبعد هذا البيان ، مثُل الثنائي اللذان بدآ إجراءات الطلاق من خلال محاميهما ، أمام القاضي اليوم في محكمة بيكوز.

ورفضت ميرفي بعد خروجها من المحكمة برفقة والدها، الاجابة على أسئلة الصحفيين قائلة. “والدي معي ، من فضلك لا تطرح أسئلة ، إنه غير مرتاح”.

أما ميرت أيدين ، الذي غادر المحكمة مع محاميه قال بما معناه “لم نتمكن من المضي معا ، شكرا جزيلا لميرفي على كل شيء “.

وكانت ميرفي أعطت إشارة الى حدوث الطلاق بينها وبين زوجها. من خلال ردها على سؤال من أحد متابعيها على انستقرام حول ما الذي تعلمته من الحياة. قالت “الأشخاص الذين لا ينظرون إلينا، لن أقدم أي خدمة لأي شخص من الآن فصاعدًا”.