بعد زيارة دامت 4 أيام.. رئيسة الهند تغادر الجزائر

غادرت صبيحة اليوم الأربعاء رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو الجزائر، بعد زيارة دولة دامت أربعة أيام.

وكان الوزير الأول نذير العرباوي في توديع رئيسة الهند والوفد المرافق لها بمطار هواري بومدين الدولي.

وحلت الأحد الفارط، رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو بالجزائر في زيارة دولة دامت 4 أيام. حيث حظيت باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجمعتهما محادثات ثنائية. تمحورت حول العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها.

وزارت الرئيسة الهندية مقام الشهيد، أين ترحمت على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. بالإضافة كذلك إلى زيارة المتحف الوطني للمجاهد الذي يبرز تاريخ المقاومة الشعبية والنضال السياسي والثورة التحريرية المجيدة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

ونشطت رئيسة الهند ندوة صحفية رفقة رئيس الجمهورية أكدت من خلالها أنها تقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر. والتي تأتي بالتزامن مع العهدة الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون.

وأضافت الرئيسة الهندية على هامش زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر والتي ستدوم 4 أيام. أن اليوم هو يوم تاريخي للعلاقات الثنائية بين الهند والجزائر. مؤكدة دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى.

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدكتوراه الفخرية لرئيسة الهند دروبادي مورمو. نظير مجهوداتها في خدمة التعليم العالي والبحوث. وكعربون صداقة بين البلدين سلمها إياها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد ألقت الرئيسة محاضرة بالصرح العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله. مشيدة بتجربة الجزائر في مجال البحث العلمي والتحاقها بركب العدالة الإجتماعية.