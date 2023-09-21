بعد زيارة فجائية للوالي.. إنهاء مهام الأمين العام لبلدية مستغانم

أنهى والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح ، مهام الأمين العام لبلدية مستغانم المكلف وطلب من رئيس البلدية استدراك النقائص المسجلة ، و تجنيد الجميع لتحقيق الأهداف المسطرة.

وجاء هذا تبعا للزيارة الفجائية التي قادت الوالي، إلى مقر بلدية مستغانم، حيث لاحظ حالة من التسيب. وعدم التحكم في تسيير الموظفين والوسائل. وكذا عدم نظافة المبنى البلدي الذي يسوق صورة لا تتماشى و التعليمات الخاصة بوظيفية المرافق العامة.