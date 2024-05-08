بعد زيارته الليلية.. الوزير بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز ملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، بالتنقل إلى ملعب الدويرة في زيارة مفاجئة بعد التي قام بها ليلا الجمعة الماضي.

ووقف الوزير بلعريبي على أشغال و حركية ونشاط عند كل القائمة على مشروع إنجاز الملعب. وأكد بلعريبي أن استكمال المشروع الرياضي يعتبر ضروريا للجمهور الرياضي و جمهور مولودية الجزائر.

وقد عاين بلعريبي تهيئة ساحة المدخل الرئيس للملعب أو محور الدوران الرئيسي ليتنقل إلى مقر القيادة المركزية سحب الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران على “الفايسبوك”.

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد أكد ان الوزير بلعريبي قد عاين نسبة التقدم به وقارنها بتلك التي عاينها منذ 3 أيام خلال زيارته الليلية المفاجئة.