بعد ساعات قليلة من اعتذارها.. تسريب صورة جديدة لكايت مديلتون

نشرت الصحافة البريطانية يوم الاثنين 11 مارس صورة جديدة لأميرة ويلز كايت مديلتون.

وتأتي هذه الصورة الجديدة وسط عاصفة إعلامية للأميرة؛ بعد غيابها منذ إجراء عملية جراحية غامضة في جانفي يغذي كل النظريات. والتي تم تعزيزها في نهاية هذا الأسبوع بصورة معدلة.

في الصورة التي تم الكشف عنها يوم الاثنين، تظهر كيت ميدلتون في المقعد الخلفي للسيارة إلى جانب زوجها الأمير ويليام.

وتشير صحيفة ديلي ميل إلى أن الزوجين كانا يغادران قلعة وندسور وأن أمير ويلز كان متوجهاً لحضور احتفالات يوم الكومنولث. التي لم تشارك فيها كيت ميدلتون. وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، كانت ذاهبة إلى اجتماع خاص.

وتظهر هذه الصورة وسط إدارة الأزمات في كنسينغتون، حيث نشر القصر يوم الأحد عبر القناة، صورة لكيت ميدلتون مع أطفالها الثلاثة بمناسبة عيد الأم.

لكن مستخدمي الإنترنت سرعان ما أدركوا أن هذه الصورة، قد تم تنقيحها في عدة أماكن. لدرجة أن الطرف المعني الرئيسي اضطر إلى الاعتذار صباح يوم الاثنين.

وكتبت في بيان: “أردت أن أعتذر عن الارتباك الذي ربما تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس”.

واعترفت كيت ميدلتون بأنها قامت بتعديل أول صورة رسمية نُشرت منذ دخولها المستشفى.

خطوة تواصل فاشلة لكنسينغتون، الذي كان يأمل أن تطمئن هذه الصورة البريطانيين بشأن الحالة الصحية للأميرة. لأن صمت القصر منذ العملية التي خضعت لها كيت ميدلتون يغذي كل التكهنات.