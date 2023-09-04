بعد ساعات من قتل زوج لزوجته.. العثور على شاب مقتولا داخل سيارته بالبليدة

لم تمر الا ساعات قليلة بولاية البليدة، عن جريمة قتل زوج لزوجته وام 3 اولاد بحي بن عمور ببلدية اولاد يعيش، حتى استيقظ سكان بلدية بوعرفة وبالضبط بحي درويش على جريمة قتل أخرى راح ضحيتها شاب يدعى “م. ا .ك” .

البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من حي 5 جويلية ببلدية موزاية، وهو ابن رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق.حيث عثر عليه جثة ومكبل من اليدين ورجلين بالصندوق الخلفي لسيارته بمنطقة معزولة بحي دريوش.

وعلى الفور تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان ،حيث تم فتح تحقيق معمق لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الضحية، وتأكيد فرضية القتل، من جهة أخرى تم نقل الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث.