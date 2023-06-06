قناة النهار بعد ساعتين من إمتحان الرياضيات.. المترشحون يبدون إنطباعاتهم حول الموضوع بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2023 - 10:49 شارك غرِّد أرسل 40 0 المترشحون يبدون إنطباعاتهم حول الموضو Ú إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/F6VRr اقرأ أيضا الفرصة الثانية : قصة معاناة خالد من طرف أخيه بسبب الطمع وأدخله السجن قناة النهار 26 ماي تيبازة: بنايات غير آمنة .. الفيضانات تكشف عيوب البنى التحتية قناة النهار 27 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي صريح جدا: عيد الطفولة.. كيف نحمي البراءة من كل أشكال العـ_نف قناة النهار 01 جوان عدوى المضاربة تنتقل إلى أسواق الماشية وتلهب أسعارها بوهران قناة النهار 24 ماي منتدى تورينو لصناعة السيارات خطوة نحو خلق صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر قناة النهار 01 جوان الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات قناة النهار 29 ماي إعطاء إشارة إنطلاق الإنتاج بمركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي تصريحات قوية لوالي وهران ضد مدرب الحمراوة بعد الخسارة أمام الجياسكا.. قناة النهار 22 ماي رئيس الجمهورية : محادثات مثمرة وصريحة وصادقة قناة النهار 23 ماي