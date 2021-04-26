بعد سخريته منه.. عائلة إسماعيل ياسين تتقدم بشكوى ضد محمد رمضان

تقدمت عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية في مصر، ضد الفنان محمد رمضان.

وتسبب رمضان في حالة من الجدل بسبب مشهده في مسلسل موسى الذي ظهر فيه مع شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، يدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل.

وهوما تسبب في غضب عائلة الفنان الراحل ومهاجمة الجمهور لرمضان.

وأكدت سامية شاهين أرملة ياسين إسماعيل ياسين، أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وتقدمت له بشكوى رسمية.

وطالبت سامية شاهين، محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الفنان محمد رمضان، الراحل إسماعيل ياسين.

وكان رمضان، قد انتقد في أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش.

وقال محمد رمضان: “أفلام إسماعيل ياسين أساءت للجيش المصري”.