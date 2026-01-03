بعد سقطته في “الكلاسيكو”.. المولودية تعتذر وتُحيل بانغورا على المجلس التأديبي

تقدمت إدارة نادي مولودية الجزائر بخالص اعتذارها إلى كل الفاعلين والمتتبعين لكرة القدم، وذلك على إثر التصرف غير اللائق الذي بدر من مهاجم الفريق محمد ساليو بانغورا خلال مباراة شبيبة القبائل، أمس الجمعة.

كما أكدت أن تصرف بانغورا، لا يعكس لا أخلاق اللاعب الحقيقية ولا القيم والمبادئ التي يقوم عليها نادي مولودية الجزائر. ولا الروح الرياضية التي نحرص على ترسيخها داخل وخارج المستطيل الأخضر.

معبرة في هذا الصدد، عن أسفها الشديد لما حدث، وأكدت أنها تدين كل السلوكيات التي من شأنها الإساءة لصورة كرة القدم الجزائرية أو المساس باحترام المنافس والجماهير بشكل عام.

وفي سياق ذي صلة، أبرزت إدارة المولودية. أنها ستحيل اللاعب بانغورا على مجلس التأديب، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للفريق. وهذا حرصا على عدم تكرار مثل هذه التصرفات. وترسيخًا لمبدأ الانضباط والمسؤولية.

مجددة في ختام بيان نشرته اليوم السبت، اعتذارها لكل من تأثر بهذا التصرف. ومؤكدة حرصها الدائم على ترسيخ قيم الاحترام، الروح الرياضية، والتنافس الشريف والتي تأسس عليها ناديها.