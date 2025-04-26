بعد سقطته في لقاء مستغانم.. بن غيث يُوضّح

تقدّم قائد شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، باعتذاراته إلى العائلة الكروية الجزائرية، بعد سقطته في اللقاء الأخير، أمام الضيف ترجي مستغانم.

وكان بن غيث، قد وقع في المحظور، بلقطة غير “أخلاقية” عقب “الريمونتادا”. الذي حققه فريقه في آخر أنفاس اللقاء المندرج ضمن الجولة 23. ما كلفه الإيقاف لـ 6 لقاءات منها 3 موقوفة التنفيذ. من طرف لجنة الانضباط.

وخرج لاعب “السياربي” عن صمته، ليقدم اعتذاراته. وقال: “عبارات الاحترام والتقدير لكل أفراد العائلة الكروية الجزائرية من إداريين جماهير ولاعبين”.

وواصل بن غيث، في رسالة نشرها عبر خاصة “ستوري”. على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام: “أوضح أن التعبير عن الفرحة. بعد فوز مثير في الدقائق الأخيرة. جاء بطريقة عفوية والنية صافية. تعبيرا عن حماس الانتصار”.

مضيفا: “.. دون أي إساءة أو توجيه لأي طرف لا للاعبين. ولا للمسؤولين، ولا لأي جهة أخرى. خاصة وأن المباراة كانت مغلقة بدون حضور جماهيري.”

وختم لاعب الشباب: “أؤمن أن الرياضة تجمعنا دائما على قيم الاحترام والمنافسة الشريفة. كل التقدير للرياضة الجزائرية وجماهيرها الوفية. التي تبقى أكبر داعم لكل الرياضيين… دائما مع قيم الرياضة والاحترام، ونواصل المشوار بنفس الروح ونفس الحماس”.