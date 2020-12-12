بعد سقوطها.. عتيقة تعاني من انشقاق في الخصر وتحرك فقرة في ظهرها

ظهرت نتيجة أشعة “IRM”، التي خضعت لها الفنانة الجزائرية عتيقة طوبال، بعد السقوط القوي الذي تعرضت له مؤخرا بإحدى العيادات بالعاصمة.

وقال الطبيب المعالج للفنانة الكوميدية، أنها تعاني من انشقاق في الخصر وتحرك فقرة من عمودها الفقري من مكانها.

وهو ما يعتبر خطرا على الفنانة المحبوبة، خصوصا وإن السقوط كان في المكان الذي أجرت عليه عملية جراحية في المستشفى الأمريكي بباريس.

و في اتصال مع “النهار اون لاين”، قالت عتيقة: “لا أزال أعاني من آلام كبيرة جدا في ظهري، حاولت التحرك قليلا في البيت أمس، لكنني لم أستطع.. الفراش متعب جدا”.

وأضافت الفنانة: “الطبيب الذي زارني في البيت قال لي إن الاشعة أثبتت إن هناك انشقاق في الخصر وتحرك فقرة من العمود الفقري وهذا ما يسبب لي تلك الآلام الحادة”.

تجرد الإشارة إلى إن الفنانة عتيقة سقطت منذ عشرة أيام في إحدى العيادات الطبية بالعاصمة، عندما كانت تقوم بحركات لإعادة التأهيل.

وبأمر من وزيرة الثقافة والفنون، تكفل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بحالة عتيقة طوبال، وتم نقلها لإحدى العيادات لإجراء أشعة “IRM”.