بعد سقوط الأسد.. تعيين أول امرأة في الإدارة السورية الجديدة
بقلم عايدة.ع
أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، عن تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة. وهي أول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الاسد.
ونشرت الإدارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائشة الدبس مع رقم هاتفها في دعوة منها لكل راغب في التواصل. مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية.
للتواصل مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية والذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية#إدارة_الشؤون_السياسية #سوريا#دمشق pic.twitter.com/hdiNzcTDXr
— إدارة الشؤون السياسية - سوريا (@syriadpa) December 20, 2024
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