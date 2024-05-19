بعد سقوط طائرته.. غموض حول مصير الرئيس الإيراني

تعرضت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، لحادث “هبوط صعب” في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إنه تم إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيّرات إلى منطقة الحادث، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا.

وأضافت، إن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان حادث مروحية الرئاسة وإن عمليات البحث جارية وسط ظروف جوية صعبة.

تسلسل الأحداث

وقال التلفزيون الإيراني، أن تقارير أولية أشارت إلى هبوط صعب لمروحية تقل الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأضاف أن وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني. مشيرا إلى أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعبان جهود فرق الإنقاذ.

فيما قالت وكالة تسنيم للأنباء، أن مجموعة كبيرة من قوات الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ونقلت وكالة تسنيم عن سكان محليين، أنه بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية وضع المروحية لا يزال مجهولا.

فيما قالت هيئة الطوارئ الإيرانية، أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني. مضيفة أنها أرسلت فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيّرات إلى موقع الحادث.

فيما قال وزير الداخلية الإيراني، أن هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية. مشيرا إلى أن الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث.

وأوضح وزير الداخلية الإيراني، أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تنقل الرئيس الإيراني.