بعد سقوط نظام بشار الأسد.. إحتفالات ودخول قصر الشعب

بعد دخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، فجر اليوم الأحد، تجمع عشرات السوريين في ساحة الأمويين وسط العاصمة إحتفالا بسقوط نظام الحكم في البلاد.

وشهدت العديد من الشوارع في العاصمة السورية مشاهدا مماثلة ترافقت في بعضها مع إطلاق نار وهتافات. عقب إعلان الفصائل أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد.

كما أظهرت مشاهد متداولة دخول الفصائل المسلحة إلى قصر الشعب في جبل قاسيون.

وأسقط جمع من السوريين تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق. بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وحكم حافظ الأسد سوريا منذ عام 1971، حتى وفاته عام 2000 حين خلفه نجله بشار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة “رويترز” أعلنا الأحد، أن الأسد “غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة”.

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