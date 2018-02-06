بعد سلسلة الإغتيالات.. جزائريو مارسيليا يعيشون الرعب

تعيش الجالية الجزائرية بمرسيليا في فرنسا هذه الأيام حالة من الرعب والخوف عقب تكرار عملية القتل التي طالت أزيد من 10 جزائريين.

وتعتبر هذه الجرائم التي مست جاليتنا في ظرف شهر من طرف مجهولين، سابقة من نوعها.

تعيش الجالية الجزائرية بمرسيليا في فرنسا هذه الأيام حالة من الرعب والخوف عقب تكرارعملية القتل التي طالت أزيد من10 جزائريين.

وقالت ياقوت أدعوا السلطات الجزائرية للتدخل من أجل حماية الجالية .

كما نظم الائمة حملة تحسيسية من أجل توعية الشباب، لتفادي الاماكن المشبوهة حفاظا على سلامتهم .