بعد سنة من التوقف بسبب كورونا.. عودة مسرح الطفل إلى النشاط

سيعود النشاط إلى المسرح الوطني الجزائري، ومسرح الطفل بعد توقف دام أكثر من سنة بسبب تفشي فيروس كورونا.

و سيتم تقديم العرض الشرفي لمسرحية الأطفال “أجنحة نمولة ” من إخراج نضال الجزائري الثلاثاء القادم بمناسبة عودة النشاطات الفنية بعد عدة أشهر من التجميد

وأوضحت المخرجة نضال الجزائري، أن العرض المسرحي من إنتاج المسرح الوطني الجزائري، وسيقدم أمام الجمهور الثلاثاء القادم.

وأكدت ذات المتحدثة، أن العمل جديد وموجه لجمهور الأطفال وهو من تأليف يوسف بعلوج .

وأشارت المخرجة، أن العرض الترفيهي التعليمي يهدف إلى السمو بقيم التعاون والتكافل والتفوق والتسامح.

كما اكدت أنه تعذّر تقديم العرض الشرفي للمسرحية في الوقت المحدد مع بداية العام المنصرم بسبب تفشي فيروس كورونا .

وسيؤدي أدوار هذه التجربة الجديدة محمد هلالي، موساوي حياة، براوني محمد حسام الدين، بن عطية ليلى. .