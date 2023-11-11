بعد سنوات من الإنتظار.. CHERY تُزلزل سوق السيارات المستعملة

عرفت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الوطنية تراجعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، وصل حتى 30 إلى 50 مليون سنتيم.

وكان للإعلان الرسمي عن سيارات علامة “CHERY” الجديدة التي دخلت السوق الجزائري، تأثيرا كبيرا على سوق السيارات المستعملة. وجعل الكثيرين يسارعون للبيع خوفا من تلقي ضربة ثانية في إنتظار دخول سيارات جيلي وأوبال.

وبعد سنين من الانتظار، بدأت معادلة العرض والطلب تنعكس بأسواق بيع السيارات المستعملة. بعد الإعلان عن استيراد سيارات جديدة بالجزائر هذا الأسبوع.

وكان لهذا الإعلان تأثيران مختلفان، أين لاحظنا تراجعا في أسعار السيارات المستعملة. والتي قابلها عزوف أصحابها عن البيع في ظل تخوفات من إنهيار الأسواق في الأسابيع المقبلة.

تلفزيون “النهار”، تنقل إلى سوق السيارات المستعملة بالعطاف في عين الدفلى. أين لاحظ إقبالا كبيرا للمواطنين مع الأخبار الجديدة عن سوق السيارات، وسط ركود في عملية البيع.

ورصد تلفزيون “النهار” تصريحات بعض رواد سوق السيارات المستعملة بالعطاف عين الدفلى. حيث قال أحد المواطنين، إنّ البيع والشراء ناقص، وسط إنخفاض في أسعار السيارات وصل حتى 50 مليون سنتيم.

وقال آخر إنّ سيارة “كليو”، والتي كانت معروضة بـ120 مليون سنتيم، أصبحت بـ95 مليون سنتيم فقط.

وصرح مواطن آخر بالقول: “شيري أحدثت مفاجأة. أعجبتنا السيارة كثيرا، أفضّل شراء سيارة شيري جديدة بمبلغ 200 مليون سنتيم، عوض شراء سيارة “بيكانتو” مستعملة بنفس المبلغ”.

وقال آخر: “الإعلان عن سيارات شيري الجديدة هز السوق، وهي ضربة ثانية بعد سيارات فيات”.