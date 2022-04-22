بعد سنوات من الإنجازات.. الخضر يودّعون ملعب تشاكر وبلماضي باق وتغييرات كثيرة في الأفق

غيّرت الفاف وجهة الخضر إلى ملعب وهران لاستقبال المنتخبات الإفريقية في تصفيات كان 2023، بعد سنوات عديدة من الاستقبال بمصطفى تشاكر بالبليدة.

وكان ملعب تشاكر هو معقل المنتخب الوطني منذ عدة سنوات، وشهد إنجازات كبيرة للخضر كما إعتبر نقطة إنطلاق أفراح الجزائريين.

كما شهد ذات الملعب إنجاز تأهل الخضر إلى كأس العالم في جنوب افريقيا وفي البرازيل. والتصفيات المؤهلة إلى كأس افريقيا 2019. التي توّج بها محرز وزملائه.

كما كانت اخر. نقطة هي مباراة الكاميرون في شهر مارس الماضي التي شهدت “فضيحة كروية” لا يزال الحديث عنها إلى حد الأن.

في انتظار عودة الكرة الجزائرية إلى السكة الصحيحة. بداية من التصفيات المقبلة التي سيقابل فيها “محاربو الصحراء” كل من أوغندا. تنزانيا والنيجر.

ويبدو ان الفاف تريد فتح صفحة جديدة للكرة الجزائرية. ولن يتخذّ هذا القرار في أروقة الفاف بشكل “إعتباطي” إلاّ إذا تحدث بلماضي وقرّر، خاصة وأن عقده لا يزال ساري المفعول إلى غاية ديسمبر.

كما يوضّح بيان الفاف، الذي أصدر اليوم، إلى إشارة بقاء بلماضي على رأس العارضة الفنية. وهوالذي كانت له فرصة الإطلاع على جاهزية الملعب التحفة.

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