بعد شائعات وفاتها.. رجاء الجداوي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

إنطلقت في الساعات الأخيرة، العديد من الشائعات حول وفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، بعد تدهور حالتها، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وطمأنت الفنانة جمهورها على حالتها الصحية، وكتبت عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل: “الحمد لله، حالتي أصبحت أحسن، ربنا كريم”.

هذا وأعلنت أميرة، إبنة رجاء الجداوي، قبل أكثر من أسبوع، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها على فايسبوك.

ودخلت الجداوي مستشفى العزل بالإسماعيلية، وقبل أيام تدهورت حالتها الصحية، وأدخلت مصلحة العناية المركزة، مما أثار خوف متابعيها على حالتها الصحية.