بعد شتمها بمعرض الكتاب.. وزيرة الثقافة السابقة مريم مرداسي تتابع صحفي قضائيا

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، صحفي بقناة خاصة، لتورطه قضائيا في قضية سب وشتم. راح ضحيتها وزيرة الثقافة سابقا مريم مرداسي.

كما جرت أحداث واقعة السب حسب معطيات مصادر النهار، والتي تعرضت لها الوزيرة مرداسي بمعرض الكتاب الصنوبر البحري بداية الأسبوع. أين قام الصحفي بتوجيه عبارات سب وشتم قبيحة، خلال تجوالها بأجنحة المعرض. في حين، تم توقيف المتهم الحالي وإحالته على التحقيق، وتم السماع إليه في محاضر رسمية.

في حين، تم تقديمه صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة. بانتظار مثوله للمحاكمة أمام قاضي الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري لمواجهة التهم المنسوبة إليه.

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قدمت وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، أمس، استقالتها لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في أعقاب حادث التدافع المأساوي في حفل «سولكينغ».

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد قبل رئيس الدولة استقالة مرداسي من منصبها كوزيرة للثقافة.

كما تأتي استقالة وزيرة الثقاقة مرداسي بعد 24 ساعة من قرار إنهاء مهام سامي بن شيخ، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف “أوندا”. من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي، آنذاك بسبب إخلاله وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به. وذلك عقب الحادثة الأليمة التي وقعت في حفل سولكينغ، بملعب 20 أوت بالعاصمة. والذي شهد توافدا كبيرا وفوضى وتدافعا كبيرين، مما أدى إلى سقوط 5 ضحايا.

وأثارت حادثة التدافع في حفل «سولكينغ» موجة غضب وسخط كبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بإقالة وزيرة الثقافة، معتبرين إياها المسؤولة المباشرة عن تنظيم التظاهرات الثقافية والحفلات الفنية، ومعاقبة كل المتسببين في تحويل حفل فني إلى مأتم.

وكانت وزيرة الثقافة منذ تعيينها على رأس القطاع شهر أفريل الماضي، ضمن حكومة تصريف الأعمال، محل انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كانت تطالبها في كل مرة بالتنحي من منصبها.