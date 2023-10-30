بعد شتمه أمام والده العجوز.. عشريني يعتدي على غريمه بسكين ويسبب له إعاقة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا. بحق المتهم الموقوف “س.أكرم” لضلوعه في قضية ضبب وجرح عمدي مستعملا سلاح أبيض “سكين”. راح ضحيتها ابن الحي المدعو “ب.أحمد”، أدت به الى أحداث اعاقة حركية على مستوى يده اليسرى.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها هيئة المحكمة، فإنه بيوم الوقائع المتزامن يوم 2أكتوبر 2022. وخلال مرور المتهم “س.أكرم”على الحي الذي يقطن ببوروبة بلدية الحراش، برفقة والداه قام الضحية بالتلفظ بكلام بذيء. بغرض استفزازه بسبب خلاف سابق بينهما.

وتمثل الخلاف حسب ما توصل اليه التحقيق، هو تعرض المتهم الحالي الى سرقة هاتفه النقال ثم تهديده، من طرف الضحية قبل ثلاثة أشهر.

ومنذ الواقعة أصبح المتهم ” س.أكرم”، يتعرض الى مضايقات من طرف الضحية. الى غاية يوم الوقائع عقد العزم على الانتقام منه بداعي الدفاع عن شرفه.

بحيث وبعد إيصال المتهم والده المريض الى المسكن العائلي، تناول سكينا يصل طوله 80 سنتيمتر، يستعمل قي محلات الجزارة لقطع اللحوم.

وتوجّه به الى الضحية، ليقوم بالاعتداء عليه بالسكين على مستوى ساعده الأيسر مسببا له جروحا بليغة، وعجزا طبيا لمدة 60 يوما.

وحسب الخبرة الطبية فإن الضحية تعرض إلى إصابة بليغة على مستوى يده اليسرى. أدت الى بتر اصبيعه الرابع والخامس، مما تسبب له في عجز حركي مدى الحياة.

وفي الجلسة اعترف المتهم “س.أكرم” بالجرم المنسوب إليه، مصرحا بأنه تعرض إلى عدة مضايقات من طرف الضحية. منها سلبه هاتفه النقال وتهديده، وآخرها سبه بكلام قبيح أمام والده العجوز.

وتبين في الجلسة أن الضحية من ذوي السوابق العدلية، ومن معتادي الاجرام، حيث غادر المؤسسة العقابية منذ بضعة أشهر. لضلوعه في قضايا جزائية، بحيث دوّنت المحكمة أقواله بخصوص الاعتداء الذي تعرض له لتأكيد تصريحات المتهم أيضا.