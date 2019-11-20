بعد شجارهما الأخير.. الأمور تتطور بين غولام وأنشيلوتي

تطورت الأمور بشكل إيجابي بين الدولي الجزائري فوزي غولام، ومُدربه كارلو أنشيلوتي، بعد الشجار الذي وقع بينهما منذ أسابيع مضت.

وكشفت جريدة “كورييري ديلو سبورت”، بأن الظهير الأيسر والتقني الإيطالي، إجتمعا مُؤخرا من أجل وضع النقاط على الحروف.

ووفقا لذات المصدر، فإن الرجلين طويا صفحة الخلافات بينهما، وهو الأمر الذي أعاد الروح لصاحب القذفات الصاروخية.

ويُرتقب أن يتحصل خريج مدرسة سانت إيتيان، على فُرصته في المُباراة القادمة، بعد عودة المياه الى مجاريها مع الطاقم الفني.

يُذكر بأن المُدافع المُستبعد من المنتخب الوطني، لم يلعب تماما خلال الخرجات الأخيرة للبيرتينوبي، بسبب الإصابة وقرارات مُدربه.