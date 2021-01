بعد شجاره مع لوكاكو.. إبرا يرد بقوة:”في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية”

“السلطان” نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”في عالم زلاتان، لا مكان للعنصرية”.

وأضاف “إبرا”:”كلنا من نفس العرق، كلنا متساوون.. نحن جميعًا لاعبون، لكن البعض أفضل من الآخرين”.

وكان زلاتان قد دخل في شجار مع لوكاكو أثناء داربي الغضب الذي انتهى بتأهل إنتر لنصف نهائي كأس إيطاليا.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021