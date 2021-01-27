بعد شجاره مع لوكاكو.. إبرا يرد بقوة:”في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية”

برأ النجم السويدي لفريق ميلان الإيطالي “زلاتان إبراهيموفيتش” نفسه من تهمة العنصرية بعد شجاره مع لوكاكو في داربي الغضب.

“السلطان” نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”في عالم زلاتان، لا مكان للعنصرية”.

وأضاف “إبرا”:”كلنا من نفس العرق، كلنا متساوون.. نحن جميعًا لاعبون، لكن البعض أفضل من الآخرين”.

وكان زلاتان قد دخل في شجار مع لوكاكو أثناء داربي الغضب الذي انتهى بتأهل إنتر لنصف نهائي كأس إيطاليا.