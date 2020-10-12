بعد شجار بينهما قرب جسر “قطع الواد”.. شاب يضرم النار في صديقه ثم يرميه أمام منزله في تمنراست! 

شهدت مدينة تمنراست حادثة مأساوية كادت أن تتحوّل إلى جريمة قتل شنعاء، عندما أقدم شاب على حرق آخر، مما تسبب في انتشار حالة من الخوف وسط السكان.

وحسب ما علمته “النهار” من مصادر متطابقة، فإن وقائع القضية تعود إلى نشوب شجار بالقرب من جسر “قطع الواد” بين الجاني “ق.ع”، البالغ من العمر 23 سنة، والذي كان في حالة سكر، وقام بجلب قارورة من مادة البنزين، حيث سكب هذه المادة الحارقة على الضحية البالغ من العمر 24 سنة، وأضرم فيه النار، مسببا له حروقا من الدرجة الثالثة.

بعد ذلك، قام الجاني برفقة صديقه بأخذ الضحية على متن دارجة نارية ورماه بمحاذاة مقر سكنه المتواجد بذات الحي، أين بدأ الضحية بالصراخ من شدّة الحروق، ليهرع الجيران لإنقاذه، حيث تم نقله إلى مستشفى “مصباح بغداد” في تمنراست.

وفور إبلاغها، باشرت مصالح الأمن الحضري الرابع التحقيق في القضية وتفعيل الجانب الاستعلاماتي، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات، لتتمكن عناصر الضبطية القضائية من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه، وبعد إعداد خطة أمنية محكمة، تم توقيف الجاني وتحويله إلى مقر الأمن الحضري الرابع لاستكمال الإجراءات القانونية، ليتم تقديمه أمام السلطات القضائية المختصة بتهمة محاولة القتل العمدي، والتي أصدرت في حقه أمر إيداع.