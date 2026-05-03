بعد شجار عائلي.. شاب يقتل والده بطعنة خنجر في سطيف

اهتزت قرية الحمار ببلدية عين ولمان، جنوب ولاية سطيف، اليوم، على وقع جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 66 سنة على يد ابنه البالغ 23 سنة.

وحسب مصادر “النهار” فإن وقائع الحادثة تعود إلى نشوب شجار عائلي داخل المسكن تطور إلى اعتداء. إذ أقدم الابن على طعن والده على مستوى البطن. ما تسبب في وفاته بعين المكان قبل وصول الإسعاف.

وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الوطني، فور تلقي البلاغ، تنقلت على جناح السرعة إلى موقع الجريمة. ليتم توقيف الابن المشتبه فيه دون مقاومة. في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، بمجرد الانتهاء من التحقيق.

في حين تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.