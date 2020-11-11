بعد شفاء زوجته من السرطان.. حاتم عمور ينشر صورة عائلية

شارك النجم المغربي، حاتم عمور، صورة عائلية تجمعه بزوجته وأولاده، مع جمهوره، على صفحته الرسمية على انستغرام.

وعلق الفنان على الصورة قائلا: “أنتم الروح أنتم العشق وأعز ما أملك في حياتي طبعا لا ننسى الوالدين”.

وبدت هند التازي زوجة عمور بصحة جيدة بعد تعافيها من مرض السرطان، الذي أصيبت بها خلال الأشهر الماضية.

ولاقت الصورة، تفاعلا كبيرا من قبل جمهور الفنان، والذين عبروا عن فرحتهم بشفاء زوجته من المرض الخبيث.

وكان الفنان المغربي حاتم عمور، قد فاجأ الجمهور في سبتمبر الماضي، بنشر صورة لزوجته وهي حليقة الشعر، معلنا إصابتها بمرض السرطان.

https://www.instagram.com/p/CHXqMeInaL5/