بعد شفائها منه.. السرطان يعود لأسماء الأسد

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص إصابة أسماء الأسد، قرينة الرئيس بشار الأسد، بسرطان الدم أو “اللوكيميا”.

وقالت الرئاسة في بيان “تمّ تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

مضيفةً أنها “ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب”. و”ستبتعد عن العمل المباشر”.

وكانت أسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاما، قد تعافت بشكل تام من إصابة بمرض سرطان الثدي قبل نحو 5 سنوات.

وقالت أسماء الأسد في مقابلة تلفزيونية عام 2019: “رحلتي انتهت.. الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل”.

وكانت الرئاسة السورية، قد اعلنت في أوت 2018، عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم سرطان الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.