بعد شفائها من كورونا.. صحة دلال عبد العزيز في تحسن تدريجي

أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، على استقرار حالتها الصحية خاصة بعد شفائها من فيروس كورونا.

وحسب موقع “اليوم السابع”، فقد تم تداول أخبار مغلوطة حول تدهور صحة الفنانة دلال عبد العزيز ومعاناتها من مشكلات تنفسية.

ليؤكد الموقع حسب مصدره، على استقرار الحالة الصحية للفنانة القديرة.

وأضاف ذات المصدر، إن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، تتحسن بشكل تدريجي.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، قد كشف عن شفاء الفنانة من فيروس كورونا.

وأورد ات المسؤول: “المسحة أصبحت سلبية، ونطمئن المصريين عليها، وهى الآن ليست على جهاز تنفس صناعي”.

ومازالت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، تخفى عن الفنانة، خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.