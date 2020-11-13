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بعد شفائه من السرطان..  علاء الشابي ينفصل عن زوجته

فن وثقافة
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بعد شفائه من السرطان..  علاء الشابي ينفصل عن زوجته
بقلم زهيدة ث

أعلن المذيع التونسي الشهير علاء الشابي، انفصاله عن زوجته رملة الذويبي، عبر منشور له على صفحته الرسمية في الانستغرام.

من جهتها نشرت زوجته رملة الذويبي، منشورا مطولا تحدثت فيه على ظروف انفصالهما، رغم أنها قاسمته الأوقات الصعبة التي مر بها مؤخرا اثر اصابته بسرطان المعدة.
و كتبت رملة في منشور لها في الانستغرام:”هكذا هي الحياة.. لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها.. حكاية بحلوها ومرها وفات.. المكتوب الي جمعنا هو بيدو الي فرقنا”.
وأضافت: “صحيح موش بالساهل تنسى.. أما الحياة تستمر ونتمانلو من قلبي السعادة وراحة البال”.
يذكر أن رملة الذويبي هي الزوجة الثالثة للمذيع المتميز الأشهر في تونس علاء الشابي الذي أصيب بسرطان المعدة ورافقته رملة في رحلة علاجه إلى فرنسا وعاد منها سالما معافى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=920072

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