بعد شكاوى عن تسمم غذائي.. صاحب مطعم يعتدي على أعوان الرقابة بالبليدة

في حادثة خطيرة هزت مدينة بوفاريك بولاية البليدة، تورط مسؤول أحد المطاعم الفاخرة في اعتداء لفظي على أعوان الرقابة التابعين للمديرية الجهوية للتجارة. عقب تدخلهم بناءا على شكاوى مقدمة من ثلاثة زبائن تعرضوا لتسمم غذائي حاد وإسهال.

حيثيات القضية تعود إلى أن الزبائن الثلاثة الذين اعتادوا تناول الطعام بانتظام في هذا المطعم. غير أنهم في الآونة الأخيرة لاحظوا تغيرا كبيرا في جودة الأطعمة المقدمة. إضافة إلى رائحة كريهة تنبعث من المأكولات دفعهم ذلك إلى تقديم ملاحظات مباشرة للمسؤول بالمطعم حول هذا التدهور. إلا أن رد فعله كان عدوانيا، حيث أبدى غضبه وهاجمهم لفظيا بدلا من الاستماع إلى شكواهم.

بعد ساعات قليلة من تناولهم وجبة في المطعم عانى الزبائن من أعراض تسمم غذائي وإسهال حاد. ما دفعهم إلى تقديم بلاغ رسمي لدى مصلحة حماية المستهلك بالبليدة. وبناءا على البلاغ تحركت المصلحة إلى المطعم لإجراء المعاينات الضرورية حيث لاحظ أعوانها عدم عرض الطعام بشكل مناسب ووجود إختلالات في معايير النظافة. إلا أن تدخلهم قوبل بالرفض من قبل إدارة المطعم التي منعتهم من إتمام مهامهم.

على إثر ذلك تم إخطار المديرية الجهوية للتجارة التي أرسلت فريقا مختصا إلى عين المكان غير أن المسؤول استمر في تصرفاته العدوانية، حيث تهجم لفظيا على أعوان الرقابة التابعين للمديرية أيضا ومنعهم من أداء عملهم.

نتيجة لهذه التجاوزات قامت مديرة التجارة الجهوية باتخاذ الإجراءات عبر تقديم شكوى رسمية لدى المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها. واستدعت الأعوان للاستماع إلى أقوالهم بشأن الحادثة.

المسؤول عن المطعم سيخضع للإجراءات القضائية المناسبة في حين قررت المديرية الجهوية للتجارة. إصدار قرار بغلق المطعم حفاظا على صحة المستهلكين وسلامتهم مع تأكيدها على ضرورة احترام معايير الصحة والنظافة في تقديم الأطعمة.