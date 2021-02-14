بعد شكوى “الفاف”.. سُلطة الضبط تُوجه ملاحظات لقناة الهداف

وجهت سُلطة ضبط السمعي البصري اليوم الأحد مُلاحظات خاصة لقناة الهداف الرياضية بعد الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

حيث دعت سلطة ضبط السمعي البصري قناة الهداف إلى التقيد بمناقشة المواضيع الرياضية في إطارها “المهني لا غير”, والإلتزام ب”الموضوعية” في إدارة الحوارات.

وأكد بيان للسلطة أن هذه الأخيرة استدعت مسؤولي القناة سالفة الذكر وقدمت لهم ملاحظاتها حول برنامج “بالمكشوف”.

والمُتمثلة في مناقشة موضوع غاب فيه الطرف الآخر بالإضافة إلى أنها سجلت ورود عبارات التجريح والإساءة للأشخاص.

كل هذا بعد شكوى الفاف التي تتهم فيها القناة بشن حملة تمس بشخص رئيس الإتحادية وكذا أعضائها من خلال الحصة.

وأوضح ذات المصدر أن مسؤولي القناة “اعترفوا بالخطأ الذي ورد بخصوص التجريح مؤكدين بخصوص ما جاء في الحصة من نقاش أن أبواب القناة كعادتها مفتوحة للرد على أي طرح كان.