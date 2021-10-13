بعد شكوى من وزارة الداخلية.. المحكمة الادارية تقضي بحل “راج”

قضت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، اليوم الأربعاء بحل جمعية “راج”. وهذا لمتابعتها قضائيا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأحيلت قضية “راج” على العدالة، في أعقاب شكوى رسمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضد الجمعية. حيث استلمت هذه الاخيرة يوم 26 ماي 2021 عريضة للمثول امام المحكمة الادارية في الجزائر ببئر مراد رايس.

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وجاء في فحوى شكوى الوزارة، مناشدة تدخل السلطات القضائية لحل الجمعية بحجة تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 . الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الاهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد منع نشاطات “راج”، لا سيما تلك التي تنظم خارج مقرها الرسمي وكذا متابعة بعض أعضائها. حيث تمت متابعة 11 عضوا في أعقاب مشاركتهم في الحراك الشعبي، و”9 ” منهم وضعوا تحت الرقابة القضائية.

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