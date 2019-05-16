بعد شهرتها العالمية.. نهاية مفاجئة لـ”بريتني سبيرز” في عالم الغناء

تواجه النجمة الأمريكية العالمية “بريتني سبيرز” مشاكل كبيرة، قد تنهي مشوارها في الغناء، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 20 عاما.

وحسب موقع “تي أم زي”، فإن نجمة البوب الأميركية، لن تستمر في أداء عروضها، وقد تتوقف نهائيا، حسب ما أفاد fi مدير أعمالها الشخصي.

حيث قال وكيل أعمال “بريتني”، “لاري رودولف”: “حسب معلوماتي فأنها لن تعود لتقديم العروض الغنائية، ربما للأبد”.

وذكر ذات الموقع، أن النجمة الأمريكية، والتي تبلغ من العمر 37 عاما،غير جاهزة صحيا وذهنيا لاستكمال جلسات التدريب للعروض الفنية، التي كانت من المخطط أن تنطلق فيفري الماضي.

وأضاف رودولف: “الصيف الماضي، كانت بريتني تكلمني يوميا لأنها متحمسة لأداء العروض، أما الآن فلا تكلمني لشهور، من الواضح أنها لا ترغب في تأدية العروض بعد الآن”.

وأكد وكيل أعمال النجمة، أنه لا يريد أن تعود “بريتني” للغناء مجددا، خوفا على صحتها، التي تدهورت كثيرا في السنوات الماضية.

للتذكير، حققت “بريتني سبيرز” شهرة كبيرة في مطلع الألفية، حيث أصبحت واحدة من أشهر مغنيات البوب في العالم، بسرعة قياسية.

وذلك قبل أن تفقد النجمة الأمريكية شعبيتها، بسبب تدهور الحالة الصحية وزيادة في الوزن.