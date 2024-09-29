بعد شهرين من التسجيلات .. وزير السكن يكشف جديد “عدل 3”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي اليوم الأحد، عن الشروع بصفة إستثنائية في إعداد ملفات ذات الصلة. لإعداد عقود ملكية الأوعية العقارية التي ستقام عليها مشاريع “عدل 3”.

وأضاف بلعريبي، خلال إجتماع تقييمي بمقر البنك الوطني للسكن، اليوم الأحد. ضم الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام . المدير العام للسكن. بالإضافة كذلك إلى المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل). والبنك الوطني للسكن. أنه وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية. تم التطرق للإجراءات الواجب إتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3. والشروع بصفة استباقية في إعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها. في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025.

كما أكد الوزير، أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الفارط. يعكس مدى إكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الإنطلاق في مشروع “عدل 3″ بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع. مشيرا إلى تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO”. قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100 % بجميع التفاصيل.

وفي الأخير تقدم الوزير بالشكر إلى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة. مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية .