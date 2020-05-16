بعد شهرين من الغياب.. عودة متعة كرة القدم اليوم من بوابة البوندسلييغا!

الرياضة
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بعد شهرين من الغياب.. عودة متعة كرة القدم اليوم من بوابة البوندسلييغا!
بقلم يونس رزيق

تعود متعة كرة القدم لتتناقل بين أرجل اللاعبين أمسية اليوم السبت بملاعب الدوري الألماني بعد قرابة شهرين من التوقف الإضطراري بسبب إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتنطلق ظهيرة اليوم السبت 5 مباريات من دوري البوندسليغا، حيث ستكون القمة في داربي “الرور” بين بوريسيا دورتموند وضيفه شالك04.

هذا وسيكون الدوري الألماني بمثابة فأر تجارب بالنسبة للرياضات العالمية التي تتمنى نجاح مباريات اليوم من أجل الإعلان عن عودة المنافسات الرياضية.

ويواجه اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة فريقه بوروسيا منشنغلادباخ، نظيره إنترخت فرانكفورت في تمام الساعة الخامسة والنصف.


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